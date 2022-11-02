Bakan Murat Kurum açıkladı! Orta gelirli ailelere yapılacak olan projenin detayları belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirli vatandaşlar için yapılacak olan sosyal konut projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Murat Kurum açıkladı! Orta gelirli ailelere yapılacak olan projenin detayları belli oldu!

Dar gelirli vatandaşlar için uygulamaya koyulan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde orta gelirli vatandaşlar için yapılacak olan proje hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılacak olan 100 bin konut hakkında bazı detayları paylaştı.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Orta gelirli ailelere yapılacak olan projenin detayları belli oldu!

81 İLDE 100 BİN KONUT

Bakan Murat Kurum "TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." diyerek 81 ilde toplamda 100 bin konut yapılacağının bilgisini verdi.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Orta gelirli ailelere yapılacak olan projenin detayları belli oldu!

"HAZİNE VE MAİYE BAKANLIĞI İE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

İnşaatı devam eden firmaların bu projeye dahil olacağını ve yılda 6000 bin konut üretildiğini belirten Bakan Kurum "Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz, Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve maliye bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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