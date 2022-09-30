Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk 5 bin konutun temeli 17 ilde 25 Ekim günü atılacak. Eş zamanlı yapılacak olan temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını duyurduğu, başvuru sürecinin devam ettiği sosyal konut projesi için ilk adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim" projesinde 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de atılacağını bildirildi.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu

17 İLDE TEMEL ATILACAK

Proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenleri Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacak.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Bu konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, "Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından projeyle ilgili yeni görseller de paylaşıldı.

17 ilde temel atılacak! TOKİ sosyal konutlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı! İşte göz alıcı konutlardan görüntüler...17 ilde temel atılacak! TOKİ sosyal konutlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı! İşte göz alıcı konutlardan görüntüler...

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