Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! Orta gelirli ailelere yeni sosyal konut projesi yolda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirli vatandaşların da sosyal konut projelerinde yararlanabilmesi yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Rukiye Karapunar
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Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! Orta gelirli ailelere yeni sosyal konut projesi yolda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ projesinde yapılacak olan 250 bin konut sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 5 milyon başvuru olan TOKİ projesinden orta gelirli ailelerin de faydalanabilmesi için Ekim ayında yeni bir proje başlatacaklarını belirtti.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! Orta gelirli ailelere yeni sosyal konut projesi yolda!

EKİM AYINDA DUYURULACAK

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Murat Kurum "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! Orta gelirli ailelere yeni sosyal konut projesi yolda!

"KONUT ALMAK İÇİN İYİ BİR ZAMAN"

Bakan Kurum sosyal konut projelerine yönelik yaptığı değerlendirmelerde ise "Konut piyasası durdu. Fiyatlar sabitlendi, geri geldi, hatta biraz daha geri geliyor. Konut almak içi iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak." dedi.

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