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  3. Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ konutlarında büyük indirimler!

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ konutlarında büyük indirimler!

TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini açıklayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık" bilgilerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ konutlarında büyük indirimler!

 Türkiye'de milyonlarca kişiyi uygun fiyatlara ev sahibi yapan TOKİ, konutları için yeni bir indirim kampanyası düzenliyor.  Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında katıldı.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ konutlarında büyük indirimler!

Bakan Kurum toplantıda kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vatandaştan gelen talep üzerine yıl içerisinde 2 ayrı indirim yapıldığını belirten Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ konutlarında büyük indirimler!

"İZMİR'E DAMGA VURACAK DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ"

Bakan Murat Kurum TOKİ'nin afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştığının altını çizerken,  "Bugün Elazığ ve Malatya'da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir'de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir'e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz. Biz İzmir'de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık."

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ konutlarında büyük indirimler!

"9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022'de İzmir'de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız" sözlerini kullandı.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ konutlarında büyük indirimler!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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