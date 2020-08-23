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  3. Bakan Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Giresun’a gidiyor!

Bakan Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Giresun’a gidiyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun’a hareket etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum’un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun’a hareket ettiği bildirildi.

Bakan Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Giresun’a gidiyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun’a hareket etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum’un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun’a hareket ettiği bildirildi.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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