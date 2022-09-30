Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında tüm şehirlerde toplantı gerçekleştirecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programın Samsun durağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, projeye Samsun'dan 43 bin 211 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Yaşanan afetler nedeniyle evlerini kaybeden vatandaşlara, 2023 yılında evlerinin teslim edeceğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz tüm afetlerde vatandaşımızın yanında olduk. Tüm ilgililer afet alanına hemen giderek vatandaşın yarasını sardık. Bir taraftan üzülürken, yeni şehirlerin, yaşam alanlarının inşası için bir hedefi ortaya koyduk. Antalya’da yangın çıktı 3. gün evlerin inşası için çalışmaları başlattık. Yaşanan tüm afetlerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri tuttuk. Bu manada Kastamonu, Sinop’ta yaşanan sel sonrası dükkanları teslim ettik. Bozkurt, Abana gibi ilçelerde konut inşaatları devam ediyor. 2023 yılında Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun’da, Kastamonu’da, Antalya’da, Muğla’da yaşanan afetler sonrasında evine girmemiş afetzede vatandaşımız kalmayacak. Hepsinin evlerini bitirip, teslim edeceğiz. Birçoğunun da evlerini teslim ettik” ifadelerine yer verdi.

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"BİZ HER ZAMAN MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUK"

Projeye genç vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bakan Murat Kurum, “Projeyle ilgili karışık bir şey yok, karışıklık olmadığını da yapılan 5 milyon başvurudan anlıyoruz. 'Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete, gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Biz toplumun tüm kesimlerine ve gelir gruplarına yönelik bir proje açıkladık. Bir kişinin 10 yıl faizsiz arsaya girdiğini düşünün, asgari ücretle de çalışsa, eve giren tek gelir asgari ücret de olsa bin 200 TL sabit ödemeleri olacak. Bu rakam hiçbir şekilde değişmeyecek. Dolayısıyla bu gelir gruplarımız kendine uyan proje ile başvuracak ve ödemelerini gerçekleştirecek. Konutların ödemesinde ise memur maaşlarının artış oranına göre artış yapılacak. Ancak geçen yıl memurlarımıza yüzde 80'e yakın zam yaptık fakat borçlu olan 1 milyon 170 bin kardeşimize ise yüzde 25 zam yaptık. Yani geliri yüzde 80 artarken biz borcunu yüzde 25 artırdık. Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bu projedeki amaç zaten sosyal devlet anlayışı ve barınma ihtiyacını karşılayacak çerçevede yapıldı. Zaten milletimiz de büyük bir teveccüh gösterdi” şeklinde konuştu.

"KİRA VE KONUT FİYATLARI DÜŞÜYOR"

Proje ile birlikte yapılan binalar sayesinde konut fiyatlarının ve kiraların düşüş yaşadığını da belirten Bakan Kurum, “Kira ve konut fiyatları düşüyor. Bakın Samsun'a, fiyatlar düşüyor. Bunlar nasıl düşüyor? Yapılan sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle düşüyor. Ayrıca meclisimizin yapmış olduğu düzenleme ile düşüyor, yüzde 25 sınırlama konuldu. Dolayısıyla biz bu manada da ihtiyaçlara göre hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz” dedi.

"ÖDEMELER SÖZLEŞMEYLE BAŞLIYOR"

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuran ve kura ile konut satın almaya hak kazanan vatandaşların ödemelerle ilgili sorularına da yanıt veren Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Ödemeler sözleşmeyle başlıyor. Bununla alakalı güzel bir örnek var elimizde. Bugün Samsun'da Atakum ve Canik'teki sosyal konutlarla ilgili sözleşme yapılmadı. Çünkü arazideki problemlerden dolayı. Onlar Kıran Mahallesi'ndeki konutları alacak. Konutlardan 2 ay sonra, 3 ay sonra bitenler var. Etap etap bitecek. Orayı aldığında ve evine neredeyse girdiğinde sözleşme yapılacak. Yani biz hep vatandaşımızın lehine hareket ettik.”