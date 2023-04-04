Bakan Muş açıkladı! İhracat Mart ayında rekora koştu!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un sosyal medya hesabından paylaştığı 2023 yılı mart ayı ihracat rakamı verilerini paylaştı. Paylaşımda ise;

Dün mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2023 Mart ayı ihracat verilerini açıkladı.

İhracat 2023 yılı Mart ayından bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında artarak 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer is tüm zamanların en yüksek yılık ihracatı olmuştur. 2023 yılı Mart ayı verisi 23,6 milyar dolar iken 22 yılı Mart ayı verisi ise 22,7 olarak kayıtlara geçti.

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EN FAZLA İHRAÇ YAPILAN ÜLKE

En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya 2 milyar dolar, ABD 1,4 milyar Dolar, İtalya 1,2 milyar Dolar'lık ihracat yapıldığı belirtildi.

En fazla ihracat yapılan fasıllar Motorlu Kara Taşıtları 2,9 milyar Dolar, Kazanlar ve makineler 2,3 milyar Dolar, Elektrik Cihazları ise 1,4 milyar Dolar.

2023 yılı Mart ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 159, TL ise ihracat yapan firma sayısının ise 8 bin 460 olmuştur.

2023 yılı Mart ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artış gösterdiği yer aldı.

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Aynı zamanda Bakan Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı ve ticaret hacminin giderek genişlediğini belirterek, Ocak 2022'de yıllıklandırılmış olarak 63,9 milyar dolar olan hizmet ihracatının Ocak 2023'te yüzde 43,8 gibi önemli bir artışla 91,8 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekerek, "Tüm bu gelişmeler ışığında, depremin etkilerinin şubat ve mart aylarına ilişkin verilere yansıdığı göz önünde tutulursa bundan sonra dış ticaretimiz üzerindeki olumsuz etkilerin daha sınırlı olacağı değerlendiriyoruz." dedi.