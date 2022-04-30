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Bakan Muş duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı. Bakan Muş söz konusu ihracat rakamının , Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat olduğunu duyurdu.

Bakan Muş duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin dün 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bakan Muş şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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