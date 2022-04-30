Bakan Muş duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin dün 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bakan Muş şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir."