Bakan Muş duyurdu: Türkiye'de yakalanan en yüksek miktar! Tam 462 litre likit eroin ele geçirildi!

Sınır kapılarında denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük muhafaza ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gürbulak Sınır Kapısında 462 litre likit eroin ele geçirildiğini söyledi.

Bakan Muş şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.

Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar.

Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."