Bakan Mustafa Varank, "Yadigar Hatıra Bilet" kampanyasına 16 bin biletle destek olduğunu açıkladı

Bursaspor Kulübü, Ak Parti Bursa Milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yadigar Hatıra Bilet" kampanyasına 16 bin adetle destek olduğunu açıkladı.

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Bakan Mustafa Varank, "Yadigar Hatıra Bilet" kampanyasına 16 bin biletle destek olduğunu açıkladı

Türk futbolunu köklü kulüplerinden biri olan Bursaspor yaşadığı başarısız sonuçların ardında 2. Lig'e kadar düşerek kötü günler yaşıyor Bu kötü günlerden çıkmak için en son olarak "Yadigar hatıra bilet" kampanyası düzenlendi.

VARANK, 16 BİN BİLET ALARAK KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Bursaspor Kulübü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank'ın "Yadigar Hatıra Bilet" kampanyasına 16 bin adetle destek olduğunu açıkladı.

Bakan Mustafa Varank, Yadigar Hatıra Bilet" kampanyasına 16 bin biletle destek olduğunu açıkladı

KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ

Bursaspor Kulübü, Ak Parti Bursa Milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Yadigar Hatıra Bilet" kampanyasına destek olduğunu açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten gece geç saatlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ak Parti Bursa Milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, "Yadigar Hatıra Bileti" kampanyamıza 16.000 adet ile destek olmuştur. Kendisine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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