Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a orman yangını uçağı tepkisi: Keşke uzay ve havacılık alanında uzmanlaşsaymış

Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıyla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak uçak sayısını yetersiz bulduğunu ifade etmişti.

Gökbakar paylaşımında," Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekliycek? 6ay gecmis hala ihale yapacaz vs! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor" diye yazmıştı.

Cevap gelmiş. Malesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekliycek? 6ay gecmis hala ihale yapacaz vs! Ayrica bu ihale yapilacak bir iş değil çünkü zaten ücak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su aliyor. https://t.co/eGbZCLEjUA — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 4, 2022

BAKAN VARANK CEVAP VERDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayarak tepkisini dile getirdi. Bakan Varank," Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" ifadelerini kullandı.