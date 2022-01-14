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  3. Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a orman yangını uçağı tepkisi: Keşke uzay ve havacılık alanında uzmanlaşsaymış

Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a orman yangını uçağı tepkisi: Keşke uzay ve havacılık alanında uzmanlaşsaymış

Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla mücadele kapsamında açıkladığı uçak sayısını yetersiz bulan oyuncu Şahan Gökbakar'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tepki gösterdi.

Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a orman yangını uçağı tepkisi: Keşke uzay ve havacılık alanında uzmanlaşsaymış

Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıyla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak uçak sayısını yetersiz bulduğunu ifade etmişti.

Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a orman yangın uçağı tepkisi: Keşke uzay ve havacılık alanında uzmanlaşsaymış

Gökbakar paylaşımında," Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekliycek? 6ay gecmis hala ihale yapacaz vs! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor" diye yazmıştı. 

 

 

BAKAN VARANK CEVAP VERDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayarak tepkisini dile getirdi. Bakan Varank," Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" ifadelerini kullandı. 

Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a orman yangın uçağı tepkisi: Keşke uzay ve havacılık alanında uzmanlaşsaymış Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a orman yangın uçağı tepkisi: Keşke uzay ve havacılık alanında uzmanlaşsaymış

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