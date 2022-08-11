Bakan Muş'tan dikkat çeken açıklama! "İhracat yapmayan ilimiz bulunmuyor"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı’na katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

"İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR"

Büyükelçilerle yakaladıkları sinerjinin, koordinasyonun ve verimliliğin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Muş, “Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz” diye konuştu.

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