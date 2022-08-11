Bakan Muş'tan dikkat çeken açıklama! "İhracat yapmayan ilimiz bulunmuyor"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracata yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, ülkede ihracat yapmayan ilin bulunmadığını belirterek, “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor” diye konuştu.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Muş'tan dikkat çeken açıklama! "İhracat yapmayan ilimiz bulunmuyor"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı’na katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'tan dikkat çeken açıklama! İhracat yapmayan ilimiz bulunmuyor

"İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR"

Büyükelçilerle yakaladıkları sinerjinin, koordinasyonun ve verimliliğin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Muş, “Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz” diye konuştu.

Bakan Muş'tan dikkat çeken açıklama! İhracat yapmayan ilimiz bulunmuyor

Bakan Muş'tan dikkat çeken açıklama! İhracat yapmayan ilimiz bulunmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii Buluşması'nda! "Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii Buluşması'nda! "Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyoruz"

Dünyanın en büyük rezervine sahip olan Türkiye'nin bor ihracatı rekor kırdı!Dünyanın en büyük rezervine sahip olan Türkiye'nin bor ihracatı rekor kırdı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ticaret Bakanlığı denetimleri artırdı: Uygunsuz ve güvensiz ürünler tek tek tespit edildi! Milyonlarca lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı denetimleri artırdı: Uygunsuz ve güvensiz ürünler tek tek tespit edildi! Milyonlarca lira ceza kesildi
Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu! Coca Cola, 195 milyon dolar zarara uğradı!
Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu! Coca Cola, 195 milyon dolar zarara uğradı!
Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi
Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi
Ünlü ekonomist İslam Memiş, Eylül ayını işaret etti! Elinde Türk Lirası olanlar dikkat! Altın almadan bir kez daha düşünün!
Ünlü ekonomist İslam Memiş, Eylül ayını işaret etti! Elinde Türk Lirası olanlar dikkat! Altın almadan bir kez daha düşünün!
Sakarya'daki il değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Özer: "Türkiye son 20 yılda okullaşma oranında gerçekten çok ciddi bir sıçrama yakaladı"
Sakarya'daki il değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Özer: "Türkiye son 20 yılda okullaşma oranında gerçekten çok ciddi bir sıçrama yakaladı"
Vahşice öldürdüğü kurbanlarının cesetlerine tecavüz edip, vücutlarını parçalara ayıran yamyam seri katilin yaptıkları tüylerinizi diken diken edecek!
Vahşice öldürdüğü kurbanlarının cesetlerine tecavüz edip, vücutlarını parçalara ayıran yamyam seri katilin yaptıkları tüylerinizi diken diken edecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyor
Sevmek, sevilmek gibi tüm güzel duygulardan yoksun bırakan bir rahatsızlık olan "Depersonalizasyon bozukluğu" hakkındaki acı gerçekler...
Sevmek, sevilmek gibi tüm güzel duygulardan yoksun bırakan bir rahatsızlık olan "Depersonalizasyon bozukluğu" hakkındaki acı gerçekler...
Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!
Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!
40 bin kişinin mağdur olduğu iddiası! Çiftlik Bank'tan sonra 'Deterjan Pazarı’ ortaya çıktı! Süleyman Kocabaş'tan açıklama var
40 bin kişinin mağdur olduğu iddiası! Çiftlik Bank'tan sonra 'Deterjan Pazarı’ ortaya çıktı! Süleyman Kocabaş'tan açıklama var
Hatay'da, eski yaşamlarında aynı kişi olduklarını ve aynı ruhla reenkarne olduklarını iddia eden iki farklı kişinin bir garip hikayesi!
Hatay'da, eski yaşamlarında aynı kişi olduklarını ve aynı ruhla reenkarne olduklarını iddia eden iki farklı kişinin bir garip hikayesi!