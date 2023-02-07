Bakan Nebati acı haberi verdi: 48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da 48 kişinin yaşamını yitirdiğini 103 yaralının 24'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da yıkıma neden oldu. Halliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, şiddetli deprem sonrası çökerken enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Bakan Nebati acı haberi verdi: 48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor

Bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıkılan Osman Ağa Apartmanı alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Nebati acı haberi verdi: 48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor

BAKAN NEBATİ ACI HABERİ VERDİ

İncelemeleri sonrası açıklamada bulunan Nebati, "48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Şanlıurfa'da her şey kontrol altındadır." diye konuştu.

Bakan Nebati acı haberi verdi: 48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyorBakan Nebati acı haberi verdi: 48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor

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