Bakan Nebati açıkladı! GES'lere rekor talep!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) sonuçlarını açıkladı.

17-22 Haziran'da gerçekleşen talep toplama ilişkin bilgi veren Bakan Nebati, "GES'lere yönelik talep tabana yayılarak 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır, 6,6 milyar TL talep geldi" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "10 Haziran 2022 tarihinde yapılan duyuru ile 15-22 Haziran 2022 tarihleri arasında bireysel yatırımcılara yönelik olarak halka arz yöntemiyle gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talebi toplanmıştır. Bu kapsamda, 24 Haziran 2022 valörlü, 23 Aralık 2022 itfa tarihli TRB231222T11 ISIN kodlu GES ihracına 83.816 bireysel yatırımcı katılmış ve toplamda 6.556.775.749,00 TL tutarında talep gelmiştir. Bakanlığımızca söz konusu talebin tamamı karşılanmıştır."

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