Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi, umut aşıladı: Düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi, umut aşıladı: Düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35 artış göstererek yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Ekim ayında yıllık bazda yüzde 85.51 olan enflasyonun Kasım ayında 84,39'e gerilediği görülürken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu verileri değerlendirdi.

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi, umut aşıladı: Düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız

"DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Enflasyonun beklenmedik bir gelişme olmaması durumunda düşüş trendine girdiğini ifade eden Bakan Nureddin Nebati, "Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir. Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi.

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi, umut aşıladı: Düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız

ENFLASYONUN DÜŞÜŞ NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Bakan Nebati, enflasyonun düşüşündeki nedenleri sıralayarak şunları kaydetti: "Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur.

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi, umut aşıladı: Düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız

Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi, umut aşıladı: Düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız

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