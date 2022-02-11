Bakan Nebati, Habertürk - Bloomberg TV ortak yayında konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk - Bloomberg TV ortak yayında enflasyon, ekonomi politikaları ve Londra temasları hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

20 Aralık gününe kadar gelinceye kadar makroekonomik göstergelerde herhangi bir problem yoktu. Psikolojik bir kur artışıydı, 20 Aralık tarihe geçen bir gün oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik manifesto diyebileceğimiz bir tedbirler paketi açıkladı ve etkisini hemen gösterdi. Kur aşağıya doğru gitti.

O günden itibaren günde 10 milyar TL civarında giriş oldu. Ortalama TL girişi zaman içerisinde farklı bir noktaya geldi. Dün akşam itibarıyla 380 milyar TL civarında bir seviyeye ulaştı, bunun yüzde 49'u da döviz bozumu şeklinde.

Çıkış optimal noktayı bulduğumuz. Optimal nokta ne zaman düze geldiğinde diğer enstrümanları da ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz.

Enflasyon başlarken bir öngörüde bulunmuştum. Dünya enflasyonu konuşmayı devam edecek, niye? Çok sert tedbirler alamıyorlar.

"GIDA İLE İLGİLİ ÜRETİMDE BİR PROBLEM YAŞANMAYACAK"

Bizdeki enflasyon, çok açık kurdan etkileniyoruz. Kurdaki herhangi bir değişim direkt fiyatlara yansıyor. Böyle bir psikoloji var, bunu kabul etmemiz lazım. 20 Aralık akşamına kadar döviz kurlarındaki hep bir sonraki adıma göre yapıldı.

O fiyatlamanın getirdiği arz problemleri, içerideki kur atağı ile zaten bir enflasyon olması kaçınılmazdı.

3 ayda yüzde 27-28 düzeyinde bir yükle bu yıla devam edeceğiz. Yaza doğru bu seviyelerin gevşemesini bekliyoruz. Herkes şikayet ediyor ama Türkiye yağışa doydu, barajlar doldu. Gıda ile ilgili üretimde bir problem yaşanmayacak.

Yarın bir paket açıklayacağız hem özel sektörün hem de kamunun üzerindeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz.

ENFLASYON İÇİN 2023 MESAJI

Biz seçimlere giderken mayıs ayında tek haneli rakamlara inmiş olacağız. Bu yükü atacağız. Seçimle tek rakamlarla girmiş olacağız.

Türkiye'de altın bir gerçek ama bu altın yastık altında duruyor. Kimi birikim, kimi tasarruf, kimi takı amacıyla. Bu altının bir müddettir altınların ekonomiye kazandırılması noktasındaki adımları genişletelim. Ayşe teyze bu sayede kendisinin kazanacağını bilsin. Bu altının işlenmesinde de ilgili paydaşlarımızı daha etkili hale getirelim.

Darphaneyi de işleme sokacağız. Türkiye'de 20 - 30 bin civarında kuyumcu var.

Akredite kuyumcular, bankalarla birlikte geniş bir şekilde gireceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar. 25 milyar dolar beklentimiz var, bunu çekebileceğimize inanıyoruz

20 Aralık sonrasında KKM'ye olan ilgili altınla da taçlandırılmış olacak.

Biz yeni bir şey getirmiyoruz. 20 Aralık'ta söylediğimiz şeyleri peyderpey uygulamaya geçiriyoruz. Altını da inşallah ekonomiye kazandırmış olacağız.

"KUR SABİT DEĞİL STABİL GİDİYOR"

Şu an en büyük sorunumuz enflasyon. Kur sabit değil stabil gidiyor. Oynaklık en az seviyede. Yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Ama bunu dengeli bir büyüme olarak ele alacağız. Enflasyonu azdırmasına izin vermeyeceğiz. Bütçe disiplini bizim en büyük avantajımız. Dolayısıyla disiplinden taviz vermeden büyüyeceğiz.

Şeffaf olan bir insanım. İnandığım şeyi söylerim. Londra'da enflasyonun kültürel sebeplerden yüksek olduğu sözü uydurma bir sözdür. Ama altın örneğinde olduğu gibi biz altına önem veririz.

Detaylar gelecek...