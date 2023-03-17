Bakan Nebati Şanlıurfa'yı ziyaret etti! Hasar tespiti çalışmalarına katıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa'da gerçekleşen sel felaketinin ardından zarar gören vatandaşları ve yıkıma uğrayan yerleri ziyaret etti. Nebati, yaşanan olaylara ilişkin açıklamalar yaptı.

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Bakan Nebati Şanlıurfa'yı ziyaret etti! Hasar tespiti çalışmalarına katıldı!

Bölgede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile son durumu takip eden Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketine ilişkin, “Önceliğimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz” Şanlıurfa ve Adıyaman sağanak yağışlardan sonra sele teslim olmuştu. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 18, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa’ya giderek bölgedeki çalışmaları takip etti ve koordinasyonunu sağladı.

Bakan Nebati Şanlıurfa'yı ziyaret etti! Hasar tespiti çalışmalarına katıldı!

''HASAR TESPİTİ ÇALIŞAMALARI SÜRÜYOR''

Bölgede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile son durumu takip eden Nebati, hasar tespiti çalışmalarının sürdüğü bilgisini vererek, “Önceliğimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Afetin neden olduğu zararları gidererek en kısa sürede yaralarımızı sarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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