Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu uçakta karşılamış! Aynı uçakla Türkiye'ye döndüler

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aynı tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü.

Yolculuk sırasında uçakta bulunanlar şunları söyledi: “Bir tarafta Faik Bey ile Sayın Kılıçdaroğlu oturuyordu. Öbür tarafta Sayın Nebati vardı. Uçağa binerken Sayın Bakan, Kılıçdaroğlu’na ‘iyi yolculuklar’ diledi, elini sıktı, ayrılırken ‘geçmiş olsun’ dedik.”

BAKAN NEBATİ'NİN TEMASLARI

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitmişti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise beraberindeki heyetle ABD'de çeşitli temaslarda bulunmuştu.