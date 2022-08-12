Bakan Nebati yatırımcılara müjdeyi verdi! Vergi desteği geliyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılara bu yıl yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını vurgulayarak, "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ÜRETİCİLER HER ZAMAN DESTEKLENECEK

Bakan Nebati, sanayinin çarklarının döndüğünü, dünyadaki ekonomik gelişmelere rağmen Türkiye'de üretimin artmaya devam ettiğini söyledi. Nebati, yatırımı, üretimi ve ihracatı önceleyen cari açığı azaltarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yeni uygulamalarla üreticileri her zaman desteklediklerini sözlerine ekledi.

YATIRIM TEŞVİKLERİ ARTACAK

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasıyla, teşvik belgeli yatırımlarda Kurumlar Vergisi oranını yatırımın yapıldığı bölgeye ve yatırım türüne göre yüzde 2’ye, imalat yatırımlarında ise sıfıra kadar indirdiklerinin altını çizen Nebati, "Bu kapsamda 2022 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar lira Kurumlar Vergisi teşviki sağladık. Yıl sonunda yatırımların teşviki kapsamında almadığımız Kurumlar Vergisi'nin 79 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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