Bakan Nebati'den '40 milyar dolar piyasaya sürüldü' iddialarına yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Yeni ekonomi modelindeki son gelişmelere ilişkin konuşan Bakan Nebati, doların 18,40 liradan 11 lira bandına düştüğü 20 Aralık gecesi için piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğü iddialarına yanıt verdi..

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Utanmadan 40 milyar para yatırıldı diyorlar. Hani nerede bu para? Bunu kanıtlaması lazım. Ya yalancı ya da niyeti farklı. Pazartesi sonuçlar açıklandığı zaman ne yapacaksın."

Bakan Nebati'den 20 Aralık mesajı: Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacak