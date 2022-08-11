Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: "Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaştan akaryakıt için alınan vergiye ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, “Türkiye bugün akaryakıtta AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülkedir” diye konuştu.

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Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: "Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada 1984-2001 döneminde toplam 13,5 milyar dolar olan Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırım tutarının 2002’den bu yana 20 kata yaklaşan bir artışla 244 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir

"FİYATLARIN GEVŞEMESİNE BİRLİKTE ŞAHİT OLUYORUZ"

Küresel diplomasinin son yıllarda en somut başarılarından birisinin Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanarak işler hale getirilen tahıl sevkiyatı anlaşması olduğunu belirten Nebati, “Bu bir açık Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Bu tarihi anlaşma, katıldığım G-20 toplantılarında da en önemli gündem maddelerinden biri olan küresel gıda arz krizinin etkilerini hafifletmesi bakımından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleri ve bakanımızın organizasyon kabiliyeti ile İstanbul’da savaşan tarafların Recep Tayyip Erdoğan etkisiyle bir araya getirilmesiyle imzalanan anlaşma, Ukrayna depolarında biriken 20 milyon tonun üzerindeki tahılın dünya piyasalarına sunulmasına imkan sağlamıştır. Böylelikle tüm dünyada özellikle hububat fiyatlarındaki arz yönlü baskıların hafiflemesiyle birlikte fiyatların gevşemesine birlikte şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir

"ÜLKEMİZDE UYGULANAN VERGİLER YÜZDE 14 DAHA DÜŞÜK"

Bakan Nebati, kamuoyunda devletin akaryakıtta dünya ortalamasının çok üzerinde astronomik vergiler aldığına dair oluşan kanının hatalı ve hiçbir gerçekliği olmadığını sözlerine ekleyerek, “Oysa ekonomi yönetimi olarak uyguladığımız vergi politikaları sonucunda Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. Benzin ve motorinde ülkemizde uygulanan vergiler AB ortalamasından yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyededir” dedi.

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir

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