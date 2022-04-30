Johnny Depp ile Amber Heard davasında 'Penis' krizi patlak verdi! O anlar duruşmaya damga vurdu!Düşün isminin anlamı nedir, Düşün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mesüt isminin anlamı nedir, Mesüt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Zümra isminin anlamı nedir, Zümra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sungu isminin anlamı nedir, Sungu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor!2022 bayram namazı nasıl kılınır video? Diyanet Ramazan Bayramı namazı kaç rekattır, kaç farz ? Saat kaçta?Trabzonspor en son ne zaman, kaç senesinde şampiyon oldu? Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var 2022?Uzmen isminin anlamı nedir, Uzmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Üstay isminin anlamı nedir, Üstay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor!

Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere yönelik yeni kredi paketlerini açıkladı. Bakan Nebati avantajlı faiz oranlarıyla azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya varan vade imkanı sunulacağını duyurdu.

Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor!

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girişimcilere yönelik 6 Kredi paketini duyurdu.

6 KREDİ PAKETİ

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz; Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor! ​​​​​​​

Bakan Nebati, 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdiklerini ve Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı sunulduğunu açıkladı.

İŞTE KREDİ PAKETLERİ

Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT