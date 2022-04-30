Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere yönelik yeni kredi paketlerini açıkladı. Bakan Nebati avantajlı faiz oranlarıyla azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya varan vade imkanı sunulacağını duyurdu.
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girişimcilere yönelik 6 Kredi paketini duyurdu.
6 KREDİ PAKETİ
Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz; Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" dedi.
Bakan Nebati, 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdiklerini ve Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı sunulduğunu açıkladı.
İŞTE KREDİ PAKETLERİ