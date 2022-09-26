Bakan Nebati: Normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İkinci Türkiye Çiftçi Zirvesi'ne katıldı. Burada kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Bakan Nebati ekonomideki son durumu değerlendirerek, vatandaşları zorlayan enflasyonun düşüşü hakkında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır.

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Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik.

Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çiftçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda.

Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. Küresel gıdada Erdoğan etkisi değerlendirilecek.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi duruma göre istihdamını en çok artıran ülkeler arasındadır. Salgın döneminde istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye oldu.

Ülkemizin son 8 çeyrekte aralıksız büyümesi bir başarıdır.

Yıl sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliri hedefliyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız.

Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor.