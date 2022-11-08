Bakan Nebati'den KOBİ kredisi açıklaması! Verileri paylaştı, umut dağıttı: "Tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından KOBİ'lerin kredi erişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TİCARİ KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 18'LERİ GERİLEMİŞTİR"

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümeni sürdürülebilir kılınması ve istihdam artışının desteklenmesi hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Nureddin Nebati, "Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir." dedi.

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"TİCARİ KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 74.9 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir."

KOBİ'lerin kredilere kolay erişmesini önemsediklerini belirten Bakan Nebati, "Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.