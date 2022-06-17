Bakan Nebati'den önemli açıklamalar! “Kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana’daki bir otelde düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’na katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Bin marka kooperatifiyle 1 milyar dolar ihracat hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN SINIRLI KALDIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Nebati, katıldığı programda, “Son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız dönüşüm hamleleriyle demokratik standartların geliştirilmesi, kalkınmanın hızlandırılması gibi konularda önemli mesafeler kat ettik. Bir yandan sanayi, ulaşım ve sağlık altyapımızı geliştirirken, diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması ve istihdam piyasasının iyileştirilmesi yönünde kayda değer gelişmeler sağladık. Ülkemizde her ne kadar nüfusun yaklaşık yarısını kadınlar oluştursa da ekonomik hayata katılım bakımından erkeklere kıyasla sınırlı kaldıklarını görüyoruz” diye konuştu.

"KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ"

Türkiye'deki kadınların ekonomi hayatındaki yerlerine dair konuşan Bakan Nebati, “Bizler, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katkı ve katılımlarına önem veriyor, bunu daha ileriye taşımak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ancak elbette kadını, sosyal, kültürel, fıtri bütün bağlarından kopararak salt ekonomik bir özne olarak da kesinlikle görmüyoruz. Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği muazzam özveri ve aile hayatı içindeki üretken konumu, asla küçümsenemez, asla değersizleştirilemez. Öte yandan, 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma' hedefimizin gerçekleşmesi yolunda, kadınlarımızın ekonomimize giderek artan oranda katkılar sunmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu sebeple, çalışma hayatına katılmak isteyip de çeşitli sebeplerle katılım sağlayamayan kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak bizim en önemli görevlerimizden biridir” açıklamalarını yaptı.

"HER İLİMİZDE ÜNİVERSİTEMİZ VAR"

Kadınların işgücüne katılım oranının daha da artması gerektiğini önemle vurgulayan Nebati, “İktidara geldiğimizde yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların işgücüne katılım oranı bugün yüzde 34,9 seviyesine yükselmiş durumda. Ancak bu rakamları elbette yeterli bulmuyoruz. İşgücüne katılım oranının, eğitim düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu görüyoruz. Nitekim yükseköğretim mezunu kadınlarımızın işgücüne katılım oranı yüzde 70’ler seviyesinde. Dolayısıyla, kadınların işgücüne katılımını artırma hedefimiz çerçevesinde odak noktamızda eğitim yer alıyor. Bu sebeple kız çocuklarımızın eğitimine özel önem veriyoruz. 2002-2003 döneminde yüzde 91,9 olan kız çocuklarımızın ilköğretimdeki brüt okullaşma oranını bugün yüzde 97’ye yükselttik. Yüksek öğrenime erişimi kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerimizin sayısını 200’ün üzerine çıkardık. Çok şükür bugünün Türkiye’sinde artık her ilimizde üniversitemiz var” şeklinde konuştu.

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