Bakan Nureddin Nebati: "Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır"

Twitter hesabı üzerinden tahıl koridoru anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır" ifadelerini kullandı.

İrem Yıldız
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Bakan Nureddin Nebati: "Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye öncülüğünde, Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında toplantı düzenlenerek imzalanan tahıl koridoru anlaşması hakkında, "Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"BU ANLAŞMA, DÜNYAYA NEFES ALDIRDI"

Açıklamasını resmi Twitter hesabından yayınlayan Bakan Nebati, "Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir. Tarihi Anlaşma; önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

İlgili Haberler
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!
İETT'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama geldi! "Ne yazık ki 85 yaralımız var..."
İETT'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama geldi! "Ne yazık ki 85 yaralımız var..."
Dışarıdaki hayattan tamamen izole, dünyanın en ilkel ve vahşi toplumu : Sentinel Kabilesi
Dışarıdaki hayattan tamamen izole, dünyanın en ilkel ve vahşi toplumu : Sentinel Kabilesi
Bakan Kurum'dan sert sözler! "6'lı masa milletimizi tehdit ediyor"
Bakan Kurum'dan sert sözler! "6'lı masa milletimizi tehdit ediyor"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!
İETT'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama geldi! "Ne yazık ki 85 yaralımız var..."
İETT'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama geldi! "Ne yazık ki 85 yaralımız var..."
Ehliyet alacaklara kötü haber! ‘B sınıfı’ için kallavi zam yolda! Fiyatlar 6 bin liraya kadar çıkacak!
Ehliyet alacaklara kötü haber! ‘B sınıfı’ için kallavi zam yolda! Fiyatlar 6 bin liraya kadar çıkacak!
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!
İETT'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama geldi! "Ne yazık ki 85 yaralımız var..."
İETT'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama geldi! "Ne yazık ki 85 yaralımız var..."
Dışarıdaki hayattan tamamen izole, dünyanın en ilkel ve vahşi toplumu : Sentinel Kabilesi
Dışarıdaki hayattan tamamen izole, dünyanın en ilkel ve vahşi toplumu : Sentinel Kabilesi
Bakan Kurum'dan sert sözler! "6'lı masa milletimizi tehdit ediyor"
Bakan Kurum'dan sert sözler! "6'lı masa milletimizi tehdit ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuştu! Terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuştu! Terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert çıktı