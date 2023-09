Bakan Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilecik'te 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci gününe katıldı. Söğüt Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanmasıyla başlayacak olan program halkoyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve çeşitli gösterilerle devam etti.

"İmparatorluğun köklerinin başladığı yer Ertuğrulgazi'yle, Osmangazi'yle ve 742 yıldır burada yeşeren bir çınar var"

Ardından bir konuşma yapan Bakan Bak burada yaptığı konuşmada, "Burası bir çınarın ekildiği yeşerdiği yer, dirilişin merkezi. Hepimiz takip ediyoruz bir imparatorluğun köklerinin başladığı yer Ertuğrulgazi'yle, Osmangazi'yle ve 742 yıldır burada yeşeren bir çınar var. Hepimiz görüyoruz bu yüce çınar bugün dünya çapında dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Tabi bu topraklarda bulunmanın bir bedeli var, mücadelesi var, ruhu var gençlerimizle, Yörüklerimizle, Türkmenlerimizle bu ruh burada tekrar heyecanla bir araya geliyor. Bu coğrafyanın Ağustos ayını hep beraber geçtik. Ağustos ayı zaferler ayı. Nereden başladık, Malazgirt'le başladık oradan Başkomutanlık Meydan Muharebesine geldik sonra 30 Ağustos'u kutladık ve şimdi de burada bu çınarın döküldüğü, dikildiği yerde Söğütteyiz. Yarında törenler devam edecek. 742'inci düzenlediğimiz Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri yarın yaklaşık 100 bin kişi bekliyorlar. Muhteşem bir heyecan ve tablo" dedi.

" İşte Söğüt ruhunu, Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu, Ahlât'ı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki bu ruhu besleyen kaynaklara gençlerimizi getirmemiz lazım"

Bakan Bak konuşmasının devamında, "Şimdi bizde genlerimizin durumunu biraz bahsetmek istiyorum. Malumunuz geçmişini bilmeyen geleceğine yürüyemez. İşte e önemli şeylerden bir tanesine gençlerimize bizim bu çınarın dikildiği yerlere getirmemiz. İşte Söğüt ruhunu, Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu, Ahlât'ı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki bu ruhu besleyen kaynaklara gençlerimizi getirmemiz lazım. Malumunuz burada bir gençlik kampı yapıyoruz bu temayla ilgili. Gençlerimizi buraya getireceğiz ve o kampta bu ruhu onlara aşılamak için hep birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Söğüt yöremizin değerleriyle beraber Bilecik'in değerleriyle beraber bunu gerçekleştireceğiz. İşte öyle bir gençlik var ki şu anda ülkesini seven, ülkesinin geleceği için kafa yoran, heyecan ortaya koyan bir gençliğimiz var. Onlara çok güveniyoruz bizim en büyük gücümüz, kaynağımız gençlerimiz. Malumunuz genç bir ülkeyiz genç bir ülke olduğumuz için gençlerimizi bu değerlerle beslememiz lazım, bu değerleri işlememiz lazım, bu değerleri görmemiz lazım. Bakın bu değerlerle donatılmış bir gençlik bu bölgenin bu coğrafyanın ileride yaşayacağı pek çok olay karşısında da hazırlık olacak. Bu ruhu vermemiz gerekiyor. İşte bu ruhla beraber, bu heyecanla beraber ülkemiz Türkiye geleceğe güçlü bir şekilde yürüyecek" ifadelerine yer verdi.

"Güçlü Türkiye adımlarıyla beraber, gençleriyle beraber, milletiyle beraber ilelebet payidar kalacaktır diyorum

Bakan Bak son olarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu topraklarda verdiği kurtuluş savaşıyla daha önce dirilişe ve şu anda da 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişine karşı verdiğimiz ruhla ortaya konan tabloyla bu topraklarda bu coğrafyada şununla karşı karşıyayız bu topraklardaki insanlar bu toprakların çocukları asla ve asla boyunduruk altına girmez, esaretin altına girmez, ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez, Türkiye büyüyen, gelişen güçlü Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Bütün bunları sağlayacak ateş, heyecan ve doruk buradadır diriliş buradadır Söğüt'te başlamıştır, ilelebet devam edecektir. Güçlü Türkiye adımlarıyla beraber, gençleriyle beraber, milletiyle beraber ilelebet payidar kalacaktır diyorum. Sizlerle bir arada olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Şenliklerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm ecdadımıza şükran ve minnetle yad ediyorum"

Ardından bir konuşma yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ise 742 yıldır aynı heyecan, aynı birlik ve beraberlik şuuruyla yapılan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin düzenlendiği anlatarak, "Siz değerli katılımcıları Türk misafirperverliği ağırlama hasleti bu topraklarda ve bu topraklar için atan yüreklerde, nadide bir Türkmen işlemesi gibi saklı durmakta ve nesilden nesile heyecanla aktarılmaktadır. Bu anlamlı şöleni, bu büyük buluşmayı, her geçen yıl çok daha güzel şartlarda gerçekleştirebilmemizi, yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle yolundan ve ilkelerinden ayrılmama konusunda son derece inançlı olduğumuz mübarek büyüklerimiz Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm ecdadımıza, tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile dünyanın her yerinde şahadet mertebesine yükselmiş şühedamıza, bugün milli birlik ve beraberliğimize musallat olan bölücü terörle mücadelede kahramanca can veren aziz vatan evlatlarımıza, en derin şükranlarımla Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, huzurlarınızda aziz anılarını şükran ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği eşliğinde protokol üyeleri Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdiler. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelini selamlamasının ardından aynı askerler tarafından "Saygı Nöbeti" değişimini izledikten sonra Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda dua etti. Bakan Bak son olarak ilçede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okçuluk ve güreş faaliyetlerini ziyaret etti.

Törenlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever'in Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kurum müdürleri ve çok sayıda Söğütlü katıldı.

