Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

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Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçimlerden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs Pazartesi gününü tatil ilan ettiklerini açıkladı.

Bakan Özer ayrıca, 16 Haziran'da okulların kapanacağını herhangi bir uzatma yapmayacaklarını söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ OLACAK

1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgelerinde telafi eğitimi yapacaklarını söyleyen Bakan Özer, öğrencilerin illa bulundukları lokasyonda değil istedikleri bölgede eğitime katılabileceklerini söyledi. Deprem bölgelerine geri dönüşler sürüyor, 82.560 öğrenci bölgeye geri döndü.

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