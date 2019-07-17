Bakan Pakdemirli 15 Temmuz gecesini anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlattı. Pilot olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını takip edecek bir aplikasyonun telefonunda olduğunu belirten Pakdemirli, "Ben tabancamı çıkardım dedim ki," eğer gelen olursa ben canlı teslim olmam ona göre." O gece Cumhurbaşkanımızın yere inmesi en büyük duamdı. "Cumhurbaşkanımız bir sıkıntı görmesin bu iş biter, millet yanında olur dedim." Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok önemliydi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Konferansı"na katıldı. Sela okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur'an- ı Kerim okundu. Ardından 15 Temmuz konulu bir video gösterimi yapıldı. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda korkusuzca tankın önüne uzanan Metin Doğan da programa katılarak o geceyi anlattı.

"15 Temmuz, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmasına rağmen, zaferler tarihimize ise şanlı bir destan olarak kaydedildi"

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını ifade ederek yaşananların hafızalarda tazeliğini koruduğunu söyledi. Pakdemirli, "Evet, 3 yıl, 36 ay, 162 hafta, bin 95 gün... Üzerinden bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen, o meş'ûm gecede yaşadıklarımız hala dün gibi taze. Devletin emanet ettiği silahları, milletin tankını ve tüfeğini, millete ve devlete çevirecek kadar gözü dönen, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen, FETÖ ihanet şebekesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihine, kara bir leke olarak sürdüğü, 15 Temmuz darbe girişimi hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisini, Özel Harekât Daire Başkanlığını, MİT'i, Külliyeyi, Türksat'ı, Emniyet Müdürlüğünü, karakolları bombalayan, köprüleri, yolları, otelleri tarayan, vatandaşa, polise kurşunlar yağdıran FETÖ ihanet çetesinin, melun kalkışması, hamdolsun, halkımızın iradesi ve dirayeti ile hezimete uğratıldı. Ve 15 Temmuz, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmasına rağmen, zaferler tarihimize ise şanlı bir destan olarak kaydedildi" dedi.

"15 Temmuz'u farklı kılan, o karanlık gecenin kaderini tayin eden gençlerdir"

Darbenin ne olduğunu bilmeyen gençlerin o gecenin kaderini belirleyen kişiler olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, o gece yaşanan mücadelenin tüm dünyaya örnek bir duruş sergilediğine dikkat çekerek, "Bizim, 15 Temmuz gecesinde meydanlara koşan gençlerimiz vardı. Bu gençlik, 27 Mayıs 1960 darbesini görmedi. Bu gençlik, 12 Mart 1971 darbesine yetişmedi. Bu gençlik 12 Eylül 1980 darbesini bilmedi. Belki bu gençlik, 28 Şubat 1997 darbesine de yetişmedi, fakat 15 Temmuz 2016 gecesinin kaderini, bu gençlik tayin etti. İşte 15 Temmuz'u farklı kılan, o karanlık gecenin kaderini tayin eden gençlerdir. Bir darbe en az 20 yıl geri gitmektir. Bir darbe, ülkenin geleceğinin altına döşenmiş dinamittir. Bir darbe demokrasinin intiharıdır. Dolayısıyla biz bu ortak idrak ve imanla; böyle bir teşebbüsün, bir daha akıllardan bile geçmesine izin ve imkan veremeyiz. Başka milletler görmüş müdür bilmem ancak, dünya o gece gözleriyle gördü" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, bu vatanın sahiplerinin tapu senedidir"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Pakdemirli, "Aziz milletimiz, demokrasisine sahip çıkarak, sokaklara akın etmiştir. Tankı kovalayan, tankın altına yatan, helikoptere mermi sıkan, araçlarını tanklara siper eden bir milleti, tarladaki bir yıllık alın terini ateşe veren çiftçilerimizi, bütün dünya gördü. Biz, merhametli, misafirperver, yardımsever bir milletiz. Ama vatanımız söz konusu olursa, başa bela da oluruz, mermiye kafa da atarız.15 Temmuz, bu vatanın sahiplerinin tapu senedidir. "Bu vatan kimindir?" sorusunun cevabıdır 15 Temmuz. Bu meydanlar, o gece çok şey gördü. Candan geçen tenler, canandan geçen serler, evlattan geçen erler gördü. Dolayısıyla yeri gelmişken söyleyeyim; kimse bu destanın itibarına halel getirme cür'etinde bulunmasın. Kimse bu zafere gölge düşürme hadsizliğine kalkışmasın. Bunu burada bir kez daha ifade etmiş olayım, bizim mukaddesatımız, bizim tarihimiz, bizim acılarımız, birilerinin istismar siyasetinin oyuncağı değildir, bu böyle bilinmelidir.15 Temmuz, milli duruştur, milli duyuştur, milli vuruştur. Bu ruhu hep diri tutacağız ve hep hatırlayacağız" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın yere inmesi en büyük duamdı"

15 Temmuz gecesi neler yaşadığını anlatan Bakan Pakdemirli, "15 Temmuz ben Ankara'da olma şerefine nail olamadım İzmir'de komşularımızla misafirlikte idik. Haberleri açtık, saat 10 sıralarıydı. Garip bir şeylerin olduğunu anladık anladık. Ben hanıma "ne olur ne olmaz" dedim. Toplumda ön plandayız, cumhurbaşkanımıza yakınız. Evimizin üstünden helikopterler uçuyor. Çocukları bodrum kata yatırdık bomba atılır diye. Ben tabancamı çıkardım dedim ki," eğer gelen olursa ben canlı teslim olmam ona göre'. Dedik ki inşallah bu püskürtülür. Sabaha varmadan inşallah o iş biter. Cumhurbaşkanımızın hayatı çok önemliydi. Ben pilot olduğum için Cumhurbaşkanımızın kalkış inişini takip ettim. Cep telefonumdan uçağın kalktığını gördüm. Cumhurbaşkanımızın yere inmesi en büyük duamdı. "Cumhurbaşkanımız bir sıkıntı görmesin bu iş biter millet yanında olur dedim." Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok önemliydi. Urla'dan hareket etmeye başlayan bir birliği ekipler durdurdu. Bu işten milletçe kurtulduk Benim bu millete özel bir teşekkürüm var. Bu millet ayağının altı öpülesi bir milletir. Metin kardeşim ayağının altı öpülesi biridir" dedi.

Program sonunda Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz'da tarlalarını yakan çiftçilere ve Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan Metin Doğan'a plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA