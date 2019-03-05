Bakan Pakdemirli: “2-3 yıl içinde kırmızı eti ihraç edecek duruma geleceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye bugün balığı da, kanatlıyı da ihraç edecek durumdadır. İnşallah 2 ile 3 sene içerisinde kırmızı eti de ihrac edecek duruma geleceğiz" dedi.

Çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Gaziantep'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör toplantısına katıldı. Burada yatırım müjdelerini sıralayan Pakdemirli, "Besideki, hayvancılıktaki, sütteki problemlerinizi biliyoruz hepsine son derece vakıfız. Hepsini de çözeceğiz bize biraz zaman verin. Tarımda hemen çözülecek problemler ve yapısal zamana ihtiyacı olan problemler vardır. Türkiye bugün balığı da, kanatlıyı da ihraç edecek durumdadır. İnşallah 2 ile 3 sene içerisinde kırmızı eti de ihraç edecek duruma geleceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli Gaziantep'e yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunarak, "Gaziantep'e 2. Bir Besi Organize Sanayi bölgesi Gaziantep'e hayırlı olsun. 2 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip Nurdağı hamidiye göletini hizmete aldık. 200 milyon TL'lik yatırımla 153 milyon metreküp depolaması olan doğa pınar barajını tamamladık. Düzbağ projesi 2 milyar 126 milyon TL'ye mal olarak Gaziantep'e 100 milyon metreküp kaliteli su getirdik. Gaziantep'e 2 milyon fidan dikeceğiz. Orman köylerinde yaşayan 100 aileye de 1.1 milyon TL hibe vereceğiz. 2019 yılında 8 mahallede bin 700 dekar alanda 70 bin adet menengiç ağaçlarının Antep fıstığı, baden, zeytin gibi fidanlar dikerek 3 yıl süreyle bakımını biz yapacağız, ücretsiz köylümüze çiftçimize 49 yıllığına tahsis edeceğiz. Bütün bunların devamı için yerelde de elimizin güçlü olması gerekiyor. Fatma Şahin başkanımızın bura devam etmesi bütün bu yatırımlarda elimizin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Bakın İzmir istenilen yatırımı bir türlü alamıyor çünkü muhalif bir belediye var bu sadece bizim partimiz için değil hangi parti olursa olsun durum maalesef böyle oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA