Bakan Pakdemirli: 2 milyar 674 milyon TL destek hesaplara yatırılıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak 2 milyar 674 milyon liralık destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara geçeceğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada; mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Pakdemirli, 2 milyar 674 milyon liralık destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara geçeceğini kaydetti. Mazot ve gübre desteklerinin, 58 il için 21 Şubat'tan itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödeneceğini, desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Mazot ve gübre desteği için 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 TL ödenecek. Ödemeler, Elazığ ve Malatya hariç 56 ilde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre; kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olanlar 21 Şubat, "4" ve "6" olanlar 28 Şubat, "8" olanlar ise 6 Mart saat 18.00'den sonra ödemelerini alabilecek. 21 Şubat saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecek destekler ise şöyle: "Hububat Desteği: 4 il, 14 bin 356 kişi, 138 milyon 224 bin 945 TL. Süt Desteği: 74 il, 259 bin 426 kişi, 184 milyon 759 bin 417 TL. Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5 milyon 275 bin 406 TL. Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12 milyon 396 bin 941 TL."

Kaynak: DHA