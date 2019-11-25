Bakan Pakdemirli 320 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kapsamında, işleme ve pazarlama sektörlerinde, 50 milyon euro, yani 320 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Bu yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını, yani modernizasyonu destekleyeceğiz" dedi.

'Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8'inci Başvuru Çağrısı" tanıtım programı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi. Programa; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı André Lys ve davetliler katıldı.

'5 SEKTÖRÜ DESTEKLEYECEĞİZ'

Programda konuşan Bakan Pakdemirli, proje hazırlama sürecinin bugün başladığını ve üreticilere 2 ay süre verdiklerini bildirdi. Başvuruların TKDK İl koordinatörlüklerine teslim tarihlerinin 2 Ocak-31 Ocak 2020 arasında olacağını kaydeden Pakdemirli, "IPARD-II kapsamında, işleme ve pazarlama sektörlerinde, 50 milyon euro, yani 320 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Bu yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını, yani modernizasyonu destekleyeceğiz" dedi.

IPARD-II 8'inci başvuru çağrısında 5 sektörü destekleyeceklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlayacağız. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 1 milyon 250 bin euro ila 3 milyon euroya kadar olan kısmına, yani 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacağız" diye konuştu.

'ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında son 8 yılda güzel işler yaptıklarını, sağladıkları 4 milyar lira hibe ile 14 binden fazla tesisi desteklediklerini söyledi. Kırsalda 10 milyar liralık yatırımla 60 bin yeni istihdam oluşturduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu yıl IPARD-II kapsamında toplam 323 milyon euro, yani 2 milyar lira bütçeli 3 başvuru çağrısına çıktık. 5'inci ve 6'ıncı çağrılarda projeleri aldık, şimdi hızlıca değerlendiriyor ve uygun olanları açıklıyoruz. 7'nci başvuru çağrısı olan LEADER (Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması) tedbirinde başvuru süreci devam ediyor. 5'nci çağrı kapsamında şu ana kadar toplam yatırımı 1 milyar lira olan 394 projeyi açıkladık ve başvuru sahiplerinin yatırıma geçmelerini sağladık."

Bakan Pakdemirli, 8 Mayıs'ta çıktıkları IPARD-II 6'ncı başvuru çağrısının toplam bütçesinin 60 milyon euro olduğunu, ancak kendilerine 200 milyon euroluk proje başvurusunun geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz de bu yatırım aşkına "dur" demedik. Daha çok projeyi desteklemek, daha çok yatırımı ülkemize kazandırmak için IPARD kapsamında ilk defa bir çağrının bütçesini artırdık. 60 milyon euroluk bütçeyi 830 milyon liraya çıkardık. Bugün IPARD-II kapsamında açıkladığımız, 50 milyon euroluk 8'inci başvuru çağrısı ve 6'ncı başvuru çağrısında 70 milyon euro ilave bütçe olmak üzere toplam 120 milyon euro, yani 770 milyon liranın ülkemize, üreticilerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Pakdemirli konuşması

-Plaket töreni

-Kurdale kesimi

-Detaylar

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Kaynak: DHA