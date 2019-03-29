Bakan Pakdemirli: 5 Bin Personel Alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile istihdam müjdesi verdi. Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne toplamda 5 bin kişinin işe alınacağını açıkladı.

Pakdemirli Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"TOPLAMDA 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYORUZ"

"Atama bekleyen kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere; 1200 orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 800 şoför olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Pakdemirli'nin sosyal medyadan paylaştığı mesaj: