Bakan Pakdemirli: 5 Bin Personel Alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 5 bin kişinin Orman Genel Müdürlüğünde işe alınacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile istihdam müjdesi verdi. Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne toplamda 5 bin kişinin işe alınacağını açıkladı.
Pakdemirli Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"TOPLAMDA 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYORUZ"
"Atama bekleyen kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere; 1200 orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 800 şoför olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun."
Pakdemirli'nin sosyal medyadan paylaştığı mesaj:
Etiketler : personel alımı, Tarım ve Orman bakanı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.