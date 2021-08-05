Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyorMehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı mı?Son dakika |Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandıGalatasaray 1 - 1 St. Johnstone | MAÇ SONUCUÜmitcan Uygun ismi gündemden düşmüyor! Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu açıklandı!Trabzonspor 3 - 3 Molde | MAÇ SONUCUBodrum'da yangına neden oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandıSon dakika | Termik santralde radyoaktif sızıntı var mı? Bakan Soylu açıkladıLionel Messi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Messi Barcelona!dan ayrıldı mı?Son dakika | Messi, Barcelona'dan ayrıldı!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabında orman yangınları detay durumunu paylaştı. Son 9 günde 44 ilde 191 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangının devam ettiği belirtildi.

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos orman yangınları detay durumunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ormanın Kahramanları’nın 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.

Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı."

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT