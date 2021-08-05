Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos orman yangınları detay durumunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ormanın Kahramanları’nın 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.

Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı."