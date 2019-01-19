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  3. Bakan Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis ile görüştü.

Bakan Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis ile görüştü.

Almanya'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis ile Türkiye Büyükelçiliğinde görüştü.

Görüşmede, AB ile Türkiye arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu.

Bakan Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü

Bakan Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü

Kaynak: İHA

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