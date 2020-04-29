Bakan Pakdemirli açıkladı! Dijital Tarım Pazarı uygulaması başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı uygulamaya konuldu. Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." diye konuştu.