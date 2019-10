Bakan Pakdemirli: ”Amerika ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dün Amerika ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık. Harekat durmadı, yalnızca ara verildi. Bu meyanda biz 120 saat içerisinde şartların sağlanmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu sayede halkımızın güçlü iradesi kazandı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği kazandı, kahraman Mehmetçiğin cesareti kazandı, Türkiye kazandı" dedi.

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında Girişimci Kadın Çiftçi Ödülleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan anlaşmaya değindi. "Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve kahraman ordumuzun üstün başarıları sayesinde önemli bir mesafe kaydettik" diyen Pakdemirli, "10 gün önce sınır ötesinde başlattığımız harekât, ordumuzun azim ve kabiliyeti sayesinde önemli bir diplomasi başarısını beraberinde getirmiştir. Evet, dün Amerika ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık. Harekat durmadı, yalnızca ara verildi. Bu meyanda biz 120 saat içerisinde şartların sağlanmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu sayede halkımızın güçlü iradesi kazandı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği kazandı, kahraman Mehmetçiğin cesareti kazandı, Türkiye kazandı" dedi.

Kadınların her alanda olduğu gibi tarımdaki yerinin de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Kadınlar olmasa biz kendimize tarım ülkesiyiz diyebilir miydik acaba? Yahut kadınlar üretmese, şehirli aç kalmaz mıydı mesela? Veya bir et nasıl aş olur, bir ot nasıl keş olur düşünebilir miydik acaba? Evet, işte biz bugün tarım diyorsak, hayvancılık diyorsak, gıda diyorsak bunların kadın elinden çıktığını da biliyoruz demektir. Kadınlarımız, tarladan sofraya, çiftlikten çatala kadar tarımsal üretimin her aşamasında çok önemli işlevler yüklenmektedir. Yani toprak ananın bereketi, analarımızın eliyle katmerlenmekte, bereketine bereket katmaktadır" diye konuştu.

"Kadınlara girişimcilik ve istihdamda pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Kadınlara bu kapsamda girişimcilik ve istihdam konusunda pozitif ayrımcılık yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bir kere en başta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran kadın girişimciler için değerlendirme kriter puanlamasında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İkinci olarak, Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı'nda kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yaptık ve başvuran kardeşlerimize ek puan verdik. Ve bu programı tamamladık. Bu kapsamda Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'na 2016-2018 yılları arasında toplam 47 bin 788 başvuru yapıldı. Bunun 28 bin 823 kişisi, yani yüzde 60'ı kadın çiftçilerimizden oluştu. Ve biz 3 yıl içerisinde kadın çiftçilerimize 865 milyon lira ödeme yaptık. Bununla birlikte tarımsal amaçlı kooperatif projelerinde de Bakanlığımızca 18 adet tarımsal amaçlı kadın kooperatifine farklı konularda toplam 15 milyon lira kredi kullandırıldı" dedi.

IPARD hibelerinde de kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, proje seçimindeki puanlama aşamasında kadınlara hayvancılık yatırımları için ek 10 puan, işleme ve pazarlama yatırımları için ek 5 puan, çiftlik faaliyetleri yatırımlarında ek 15 puan verilerek, projelerin ön sıralara çıkmasının sağlandığını ifade etti. Bakan Pakdemirli, ödül töreninde pilot uygulamasına 4 ilde başlanan ve 81 ilde yayılması hedeflenen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin tebliğ çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede duyurulacağı müjdesini de verdi.

"5 bin 242 kadın çiftçiye istihdama yönelik sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verildi"

Kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerin girişimcilik ruhunu eğitim, istihdam, imkan, hibe gibi desteklerle pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, bugüne kadar 5 bin 242 kadın çiftçiye İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, hayal kuran herkesin yanında olduklarını belirterek, 11 milyon fidan dikimi için kadınları fidan dikim alanlarına davet etti. Bakan Pakdemirli, ayrıca vatandaşlardan Tarım ve Orman Şurası'na fikirleriyle destek sunmalarını istedi.

Programda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında Tezekteki Cevher Projesi ile 2018 yılında birinci olan Sevgi Küçüksavlı, programda başarı hikayesini anlattı.

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Erzurum'dan Songül Aktürk "Duttan Gelen Şifa Karnavas Dut Pekmezi" isimli projesi ile üçüncü olurken, Tunceli'den "Ak Sarımsağı Dağdan Alma Benden Al" projesiyle Gamze Doğan ikinci, Van'dan "Kaya Balı" projesiyle Aslıhan Damar birinci oldu. Damar'a plaketini Bakan Pakdemirli verdi.

