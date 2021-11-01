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  3. Bakan Pakdemirli çiftçilere güzel haberi verdi: Gübre desteği 2022 yılında yüzde 100 oranında artırılarak ödenecek

Bakan Pakdemirli çiftçilere güzel haberi verdi: Gübre desteği 2022 yılında yüzde 100 oranında artırılarak ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022 yılında gübre desteğini yüzde 100 oranında artırarak ödeyeceklerini söyledi. Pakdemirli mazot desteği hakkında ise," Maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli çiftçilere güzel haberi verdi: Gübre desteği 2022 yılında yüzde 100 oranında artırılarak ödenecek

Döviz kurlarında yaşanan artış ve pandeminin etkisiyle fiyatları yükselen gübre, mazot hakkında çiftçilerin merakla beklediği açıklama geldi. Çiftçilere verilecek destekler hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz." dedi.

Bakan Pakdemirli çiftçilere güzel haberi verdi: Gübre desteği 2022 yılında yüzde 100 oranında artırılarak ödenecek

GÜBRE DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Sözlerini sürdüren Bakan Pakdemirli,"  Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz." ifadesini kullandı. 

Bakan Pakdemirli çiftçilere güzel haberi verdi: Gübre desteği 2022 yılında yüzde 100 oranında artırılarak ödenecek

MAZOT DESTEĞİ MALİYETİNİN YÜZDE 50'Sİ OLACAK ŞEKİLDE ÖDENECEK

2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkardıklarının bilgisini veren Bakan Pakdemirli," Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli çiftçilere güzel haberi verdi: Gübre desteği 2022 yılında yüzde 100 oranında artırılarak ödenecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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