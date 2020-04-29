Bakan Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı" tanıtım toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile tohumdan çatala kadar olan zincirin izlenebileceğini belirterek, "Çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek." dedi.

Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı online programla DİTAP'ın tanıtımını yaptı.

Sistemin önemine işaret eden Pakdemirli, "Devreye aldığımız DİTAP ile çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye'nin salgına karşı aldığı tedbirler ve güçlü altyapısı sayesinde, bu süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Pakdemirli, salgın sürecinde gıda sektörünün kapasitesini artırarak üretime devam eden tek alan olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bizim bu dönemde tarım ve gıda için yeni şeyler ortaya koymamız ve en önemlisi salgın sonrasına hazırlanmamız gerekiyor. Bu zorlu süreçten güçlü çıkarsak ülkemizin dünyadaki yeri ve konumu şimdikinden daha farklı olacaktır. Bu sıkıntıdan güçlü bir şekilde çıkabilmemiz de etkin tarım politikaları sayesinde olacak."

- "Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz"

Pakdemirli, tarımda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verirken, salgının, gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin tarımsal üretim alanı bakımından ABD'nin toplam tarım alanının 10'da birine, Avrupa Birliği ülkelerinin ise toplamının 4'te birine yakın bir alana sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10 arasında yer almaktayız. Dünyanın tam merkezinde olmamız nedeniyle hava, kara ve deniz yollarının kesişim noktasındayız. Ülkemiz konumu itibarıyla 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede. 50 milyon turistin ve 4 milyon mültecinin gıda ihtiyacını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 18 milyar dolarlık da ihracat yapıyoruz."

- "DİTAP, üretici ve tüketiciyi buluşturacak"

Pakdemirli, tanıtımını yaptıkları DİTAP ile Türkiye'nin imkanlarının iyi şekilde değerlendirileceğini belirterek, "Bu kapsamda, Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, sanayicileri, halcileri, tüketim sektörünü, tarım danışmanlarını, bankaları, sigortacıları ve diğer tüm paydaşları bir araya getireceğiz." dedi.

DİTAP'ın ürününü değer fiyattan satarak kazancını artırmak isteyen üretici ile kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almak isteyen tüketiciyi buluşturacağını vurgulayan Pakdemirli, buna çözüm getirecek sözleşmeli üretim altyapısının dijital platformda sağlanacağını anlattı.

Pakdemirli, kooperatiflerin, birliklerin bu sistemde aktif rol almasının ve üreticiye gerçek katma değer yaratmasının bu platformun doğal sonuçlarından olacağını ifade ederek, "Arzın taleple buluştuğu, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, sürdürülebilir üretim ve tedarikin sağlandığı, tek elden yönetilen, kaliteli ürüne uygun fiyatlarla ulaşılan, planlı üretimin yapıldığı bir ortak pazar olacak. Sözleşmeli üretim modeli olan DİTAP üreticiyle tüketiciyi birbirine yaklaştıracak ideal bir çözüm." diye konuştu.

Ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir tarım için sözleşmeli üretim modelinin önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Pakdemirli, DİTAP aracılığıyla yetiştirilen ürünlerin piyasaya sürülmesiyle çiftçilerin pazarlama imkanının ve kabiliyetlerinin artacağını dile getirdi.

Pakdemirli, tarımsal üretimin yanında lojistik planlamanın da önemine değinerek, üretici ile tüketici arasında doğru bağın kurulabilmesiyle üreticinin üretiminden memnun olacağını, tüketicinin de makul fiyattan kaliteli ürünü alabileceğini söyledi.

Çiftçinin dönem sonunda ürününü satma, pazara ulaştırma gibi bir kaygı yaşamayacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Bu uygulama ile pazarlama imkan ve kabiliyetleri artan küçük işletmeler ürettikleri ürünleri daha yüksek katma değerle piyasaya sürerek tek yumruk haline gelecek. Üretici az miktarda üretse dahi ölçek ekonomisinden yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

- "İhracata yönelik pazarlar genişleyecek"

Pakdemirli, bakanlık olarak rollerinin sistemi kurmak, çerçeveyi çizmek ve kolaylaştırıcılık olduğunu belirterek, işin, özel sektör dinamikleri tarafından yönetilmesi gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Serbest piyasa koşullarında işin büyütülmesi için gerekli planlamaların yapılacağını ifade eden Pakdemirli, bu işin işletmesinin de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Pakdemirli, DİTAP'ın sağlayacağı avantajlara ilişkin şunları kaydetti:

"Tarım ürünlerimizin direkt olarak satışının yapılması sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olması nedeniyle ihracata yönelik pazarlar genişleyecek. Üretim ve tüketim bölgeleri arasında mesafenin kısalmasıyla maliyet açısından avantaj sağlanacak. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, işlenmiş ürünlerde markalaşma sağlanacak. Ürünlerimiz hem ulusal hem de küresel pazarlarda pazarlanabilir hale gelecek."

- "Arz-talep-fiyat dengesi oluşacak"

Pakdemirli, üretim ve lojistikteki etkinlikle gıda israfının da azalacağına işaret ederek, DİTAP ile doğru girdi kullanımıyla verimliliğin artacağını, maliyetlerin düşeceğini, pazarın istediği miktar ve kalitede üretimin sağlanacağını ve tarafların talebi durumunda sertifikalı tarım danışmanlarının etkin rol oynayacağını anlattı.

DİTAP sayesinde tarım ve sanayi bütünleşmesiyle tarımın finansmanına katkı sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemle arz-talep-fiyat dengesi oluşacak. Sözleşmeli üretim ve tarımsal planlama sayesinde gıda arz güvenliği güçlenecek. Sistem üreticilerimize de pek çok avantaj getirecek.Öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre, ilaç gibi ürünlerin tedariki sağlanacak. Planlı tarımsal üretim sayesinde ürünler yüksek katma değerle iç ve dış pazarda yer bulacak. Çiftçimiz bu yeni dönemle ürününü satacağı kişiyi, yeri, fiyatı ve koşulları bilecek."

Bakan Pakdemirli, finansmana erişimin üretimin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, platformun bu alanda da etkin olacağını söyledi.

DİTAP'ın fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, sistemle planlı üretimin altyapısının oluşturulacağını vurguladı.

- DİTAP'ın aşamaları

DİTAP sisteminin Faz-1 ve Faz-2 olmak üzere iki aşamadan meydana geldiğini ifade eden Pakdemirli, öncelikle ilk fazın aktif olacağını, sistem yeterli kapasite ve derinliğe ulaştığında ikinci fazı devreye alacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, bugüne kadar üretici dostu politikalarla çiftçinin yanında olduklarını vurgulayarak şöyle dedi:

"Bundan sonra da üreticiye fayda sağlayacak her konuda inisiyatif alacağız. Tarımsal üretimdeki değer zincirini, teknoloji ve hükümetimizin vizyonuyla daha iyi noktalara getireceğiz. Bilgi çağındayız ve artık bilgi, en büyük rekabet avantajı. DİTAP, bu hedefte attığımız önemli bir adım. Tarımın tüm paydaşlarının, daha da önemlisi Türkiye'nin kazandığı, kendini sürekli güncelleyen ve geliştiren bir modeli hayata geçiriyoruz. Geleceğin daha güçlü ülkesi olma hedefimizde tarımın rolü giderek artıyor. Yarınları şekillendirirken en önemli önceliklerimizden biri tarım politikaları. DİTAP, ülkemiz tarım politikalarını destekleyecek bir vizyonla geleceğimiz için fırsatlar sunuyor. Herkesi bu ortak geleceğin parçası olmaya davet ediyorum."

Pakdemirli, Migros'un çiftçilerle bu platforma girecek ilk perakendeci olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA