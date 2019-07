Bakan Pakdemirli: "Elektrikli traktörle mazot maliyetleri yüzde 90’dan fazla düşecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerli ve milli elektrikli traktörle mazot maliyetlerinin yüzde 90'dan fazla düşeceğini belirterek, "Çiftçilerin, üreticilerin mazot derdi, Yerli Elektrikli Traktör Projesi'yle artık tarihe karışacak. Hasat Bayramı kapsamında tanıtımı yapılan yerli ve milli elektronik küpe ile büyük ve küçükbaş hayvanların anlık hayvan sayımı, anlık konum bilgisi, kızgınlık takibi, profesyonel sürü yönetimi, salgın hastalıklarla etkin mücadele, yüzde 100 kayıtlılık sistemi an be an takip edilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TİGEM tarafından düzenlenen geleneksel 69. Hasat Bayramı'nda konuştu. Hasadın ve bereketin coşkusunun paylaşıldığı, tarımda alın terinin, toprağa verilen emeğin, atılan tohumun, edilen duanın ve bir yıllık emeğin meyvelerinin toplandığı Hasat Bayramı'nın tarımla geçinenler için oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Bu bayram, Türkiye'nin en büyük çiftçisi olan TİGEM'in şahsında simgeleşmiştir" dedi.

"Önceki yıllara göre 20 kat fazla tohum ihracatı gerçekleşti"

Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan TİGEM'in oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Kısa sürede etkin bir finans yönetimine gittik, banka faizi ödemelerinde ciddi bir toparlanma yaşandı. Yeni fiyat politikasıyla son 6 ayda yurt dışına, önceki yıllara göre 20 kat fazla tohum satışı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Arazilerin yüzde 50'sini ve cironun yüzde 65'ini oluşturan Ceylanpınar İşletmesi'nde sorunlu noktalar üzerine giderek ciddi bir revizyon da yapıldığını hatırlatan Pakdemirli, "Bu toparlanmaya başarılı bir hasat sezonu da eklenince yeni projeler için elverişli ortamı sağlamayı da başardık. 2019 yılında 2018'e kıyasla kârlılıkta 10 kattan daha fazla iyileşme sağladık. Burada temel amacımız, TİGEM'i çiftçiye daha iyi hizmet verecek, sürdürülebilirlik ilkesiyle kendi kaynaklarıyla yetinir hale gelecek seviyeye ulaştırmaktır" dedi.

"Elektrikli traktörle mazot maliyetleri yüzde 90'dan fazla düşecek"

Bakan Pakdemirli, tarım alanının teknoloji ve AR-GE ile buluşturulduğuna dikkat çekerek, "Mazot maliyetlerini yüzde 90'dan fazla düşürecek, dünyada ve Türkiye'de ilk, yazılımı ve tasarımı yerli ve milli elektrikli traktörümüz; etkin planlama ve verimlilik sağlayacak akıllı küpe sistemimiz; ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi diğer milli ve yerli üretim projeleri kapsamındaki ürünlerimiz görücüye çıktı" dedi.

Çiftçilerin, üreticilerin mazot derdinin Yerli Elektrikli Traktör Projesi'yle artık tarihe karışacağını belirten Pakdemirli, Hasat Bayramı kapsamında tanıtımı yapılan yerli ve milli elektronik küpe için de, "Büyük ve küçükbaş hayvanlarımız için akıllı küpe ile anlık hayvan sayımı, anlık konum bilgisi, kızgınlık takibi, profesyonel sürü yönetimi, salgın hastalıklarla etkin mücadele, yüzde 100 kayıtlılık sistemi an be an takip edilecek" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal ürünler ihracatı toplam ihracatın yüzde 10'una yükseldi"

Ülkemizin tarımsal ürünler ihracatının toplam ihracatın yüzde 10'una yükseldiğini ve ihracatın da belirleyici bir konuma geldiğini vurgulayan Pakdemirli, "Geçen yıl da dâhil son 15 yılda tarımsal

verimliliğimiz dünya ortalamasının çok üzerinde artmıştır. Tarım ve gıdada net ihracatçı konumumuzu önümüzdeki 11. Kalkınma Planı döneminde kuvvetlendirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

"100 milyar dolar tarım orman hasılası ile hedef ilk 5"

Bakan Pakdemirli, tarım ve ormancılıkta önümüzdeki 25 yılı kuşatacak bir yol haritası için 15 yılın ardından düzenlenen 3. Tarım Şurası'na da dikkat çekti. Pakdemirli, "3 ay boyunca çiftçimize, üreticimize ve sektör paydaşlarımıza danışarak, onların rehberliğinde iş ve işleyişimize yön vereceğiz. Sürecin sonunda 100 milyar dolar tarım orman hasılasıyla ülkemizi dünyanın ilk 5 tarım ekonomisi arasına katmayı hedefliyoruz. Hep söylüyorum çiftçi ve üretici bizim için en büyük rehberdir" dedi.

69. Hasat Bayramı'nda başta elektrikli traktör olmak üzere yerli tarım teknolojileri de görücüye çıktı.

