Bakan Pakdemirli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Pakdemirli'nin sözlerinden satırbaşları:

TARIMDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

"İlgili bakanlıklarla tüm önlemleri aldık."

"Siz evde kalın, biz üretime devam edelim."

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ GIDA STOĞUNA ETKİSİ

"Önceden bu konuda ki tüm tedbirlerimizi almıştık."

"Şuandan itibaren Türkiye'de bu konu ile alakalı hiç bir problem yaşamıyoruz."

"Makarna fabrikaları dahi ihracata devam ediyor."