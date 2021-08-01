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  3. Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! İşte Antalya, Mersin, Muğla'da çıkan orman yangınlarında son durum

Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! İşte Antalya, Mersin, Muğla'da çıkan orman yangınlarında son durum

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili güzel haberleri verdi. Antalya Gazipaşa, Muğla Bodrum ve Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! İşte Antalya, Mersin, Muğla'da çıkan orman yangınlarında son durum

Son dakika...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Antalya Gazipaşa yangını, Muğla Bodrum yangını ve Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı, Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor'' dedi. 

Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! İşte Antalya ve Mersin'de çıkan orman yangınlarında son durum

SAMSUN YANIYOR İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medyada #Samsunyanıyor hastagı ile yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, ''Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü’de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır.

Bafra’da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür.

Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım.'' denildi. 

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MARMARİS'TE SON DURUM NEDİR?

Bakan Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde son durumla ilgili de bir önceki gün, ''Marmaris’te ekiplerimizin yangınla mücadelesi devam ediyor. Sahadaki çalışmalarımızı sabaha kadar sürdüreceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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