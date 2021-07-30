Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yangınlar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını kaydetti. Pakdemirli, Bodrum ilçesi Güvercinlik bölgesindeki yangınında kontrol altına alındığını belirterek her iki bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. MUĞLA BODRUM GÜVERCİNLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor."