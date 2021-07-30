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  3. Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesi ve Bodrum ilçesindeki güvercinlikte meydana gelen yangınların kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının devam edildiğinin bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yangınlar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını kaydetti. Pakdemirli, Bodrum ilçesi Güvercinlik bölgesindeki yangınında kontrol altına alındığını belirterek her iki bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. MUĞLA BODRUM GÜVERCİNLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.  Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor."

Tayfun Altuntaş
Editör
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