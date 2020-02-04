Bakan Pakdemirli: İşletmeler 80 bin damızlık koç ve teke üretti

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" ile ilgili, "Kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmeye başlandı ve işletmeler kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç ve teke üretti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen projenin meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. Projenin 2005 yılında başlatıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Proje, bugün itibariyle 56 ilde uygulanan 171 alt proje ile devam ediyor ve 21 koyun, 6 keçi ırkında, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvanda uygulanıyor. Proje kapsamında yer alan yetiştiricilere bu zamana kadar toplam 421 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Proje kapsamında 8 üniversiteden 62 öğretim üyesi ve TAGEM'e bağlı enstitülerinden 45 araştırmacı olmak üzere toplam 107 proje lideri görev alıyor. Ayrıca her alt projede görev almak üzere toplam 171 proje teknik elemanı bulunuyor. Proje ile döl verimi, süt verimi, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca projenin yapağı ve tiftik kalitesinin iyileştirilmesi, yerli koyun-keçi ırklarımızın saf olarak yetiştirilmesi, korunması ve mevcut verim potansiyellerinin ortaya çıkarılması, birim hayvan başına elde edilen verimin artırılması, bölgelere özgü damızlık üretimi ve kaliteli damızlık hayvan elde etmek gibi hedefleri de bulunuyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, projenin bu hedefler doğrultusunda başarıyla uygulandığını belirterek, "Proje ile küçükbaş hayvancılıkta büyüme, gelişme, süt, yapağı-tiftik verim kayıtları alınmaya başlanarak veri bankası oluşturuldu. Küçükbaş hayvancılığa olan ilgi artırıldı ve azalmaya başlayan Ankara Keçisi gibi yerli gen kaynaklarımızda hızlı azalışın önüne geçildi. Kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmeye başlandı ve işletmeler kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç, teke üretti" dedi.

Bakan Pakdemirli, proje kapsamında gerekli koordinasyonun sağlanmasıyla proje dışı işletmelere yaklaşık 150 bin baş erkek ve 350 bin baş dişi damızlık sağlanabilecek duruma gelindiğini de kaydetti.

Kaynak: DHA