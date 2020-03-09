Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, FOÇA'DAN EGE'YE AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nın ardından Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli'ye ziyaretinde Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan eşlik etti.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, eğitim merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, ziyareti sonrası balıkçı barınağına geçip, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve diğer yetkililerle birlikte Avcı Baba adlı büyük balıkçı (Gırgır) teknesiyle Ege Denizi'ne açıldı. Bakan Pakdemirli ve heyetin bulunduğu tekneye, filonun diğer balıkçı tekneleri ile Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü'nün Su Ürünleri Kontrol maksatlı gemisi Reisbey de eşlik etti. Bakan ve yetkililerin balıkçılıkla ilgili konu ve sorunları ilgililerle denizde değerlendireceği, balıkçı teknelerinin avlanılacak sahayı tespitleri, ağ döşenmesi, toplanması ve balıkların kasalanması gibi konuları yerinde izleyeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA