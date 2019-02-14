Bakan Pakdemirli Kırşehir'de (2)

'100 YILLIK KAZINIMLARIN DEVAM ETMESİ LAZIM'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir'de AK Parti'nin seçim bürosunun açılışını yaptı. 31 Mart Mahalli seçimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkta üreticilere ve çiftçilere verdikleri destekleri anlattı. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu millete hizmet etmek için 16 yıl önce kurulan AK Parti'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Ülkemizi geriye götürmek isteyenler, 2008 yılında AK Parti'yi kapatmaya kalkıştılar. Halkımız buna izin verdi mi? Vermedi. 2013'te yargı darbesi yapmaya kalkıştılar. İzin verdiniz mi? Hayır. 2016 yılında darbe yapmaya kalkıştılar. Malınızla, canınızla izin verdiniz mi? Hayır. 2018 yılı Ağustos ayında bir ekonomik taaruza maruz kaldık. Yıldınız mı? Yılsaydınız burada olmazdınız. Ülkemizi sistematik olarak istikrarsızlaştırmaya çalışılmıştır; ama bu millet her zaman ferasetiyle demokrasinin yanında olmuştur. Adnan Menderes'i vesayet odakları astılar, Özal'ı elimizden aldılar, Recep Tayip Erdoğan'ı verecek misiniz? Hayır. O zaman bu seçim çok önemli. 100 yıllık kazanımlarımız var. Bu kazanımların devam etmesi lazım. Artık yeni bir sisteme geçtik, bu sistem başkanlık sistemi. Artık koalisyon dönemi bitti. Artık, bir parti gelecek, kazanacak ve hangi parti olursa olsun tek başına hizmet edecek. Halk başkanını seçecek, o başkan da 5 yıllık süreyle hizmet edecek. Bu nedenle bu kazanımların devam edilmesi için AK Parti'nin bu seçimlerde de devam etmesi ve bu kazanımların da sorgulanmaması gerekiyor."

Tarım ve hayvancılık konusunda yatırımların devam edeceğini, Yamula Barajı'nı en kısa sürede yapacaklarını, bölgeyi sulu tarıma kavuşturarak halkın gelir düzeyini arttıracaklarını da belirten Bakan Pakdemirli, "Derdinizi, sıkıntılarınızı biliyoruz. Tarım girdilerini, dövizden kaynaklanan artışlar nedeniyle arttığını da biliyoruz. Bunları da mümkün mertebe imkanları çerçevesinde yardımcı olacağız. Artan girdi maliyetlerini azaltmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık desteklerini bu ay içerisinde bitireceğiz. Yem fiyatlarını da aşağı çekmeye çalışıyoruz" dedi.

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DHA