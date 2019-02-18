Bakan Pakdemirli: Mart ayında destek ödemelerimiz olacak (2)

'ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILDA TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA GIDA ÜRETMESİ GEREKİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırklareli'nin ardından geldiği Edirne'de AK Parti binasının önünde kalabalık parti grubu tarafından karşılandı. Burada konuşan Pakdemirli, Türkiye'de tarım alanlarının sınırlı olduğunu belirterek, "Bu sınırlı alanlarımızın da bir kısmının orman bir kısmının tarım alanları olması lazım. Tarım ve orman arazilerinin bir arada yönetilmesi gerekiyor. Ormanın içerisinde de tarım ve hayvancılık yapmanın yollarını aramak gerekiyor. Bu arazilerin birlikte planlanması gerekiyordu. Bunların hepsi yeniden yapılanan bakanlığımızda sizlere tek elden hizmet etme imkanı veriyor" dedi.

PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE YÜZDE 50 DAHA FAZLA GIDA ÜRETMESİ GEREKİYOR

Bakan Pakdemirli, daha sonra tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı'nda esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Seyyar satıcıdan kestane alan Pakdemirli, satın aldığı kestaneleri gazetecilere ikram etti. Daha sonra Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen, "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Bugün mumla arasanız bulamayacağınız kadar çok bürokrat burada. Bakan da karşınızda, hepimiz emre amade sizleri dinlemek için buradayız. Şundan emin olun, devlet sizi, üreticisini, çiftçisini düşünüyor. Bununla yatıyor, bununla kalkıyor. En başta Cumhurbaşkanımız sonra da biz sizin dertlerinizi dert ediniyoruz. Bundan yüzde 100 emin olmanız lazım. Ancak bu işleri birlikte sürdürürsek bir noktaya geleceğiz. Çünkü önümüzdeki 20 yılda dünyanın yüzde 50 daha fazla üretmesi, Türkiye'nin de yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerekiyor. Bunu üretecek olan da sizlersiniz. Bizim ne yapıp ne edip Türkiye'de 2,5 milyar hektar daha alanı sulamaya açmalıyız. Bunları eğer açabilirsek en başta bahsettiğim gıdayı yüzde 50 arttırmanın yarısını sulamayı çözerek yapabiliyoruz. Bunun Türkiye ekonomisine katkısı senelik 15 milyar dolar. Biz artık yolla ilgili birçok problemimizi çözdük. Bugün artık Türkiye'nin yol ve diğer altyapı dışında yatırımlardan en önceliği mutlaka sulama yatırımları olması gerekiyor. Çünkü tarımsal üretimimize gerçekten katkısı var. Sulama tarımdaki başarımızın mutlak anahtarı."

Edirne'de 130 bin lavanta fidanı dikileceğini söyleyen Pakdemirli, "2019 yılında Edirne'de 4 köyde 900 dekar alana 130 bin adet ceviz, badem, lavanta gibi fidanları dikeceğiz. 3 yıl bakımlarını yapacağız, 3 yıl sonunda ücretsiz orman köylüsüne tam 49 yıllığına tahsisini yapacağız. Lalapaşa Kalkansöğüt köyünde 40 dekar alanda trüf ormanı tesis edeceğiz. Bu trüf çok değerli bir bitki. İnanılmaz derece büyük paralara satılan bir bitki. Orman köylülerimizin bizlere işletme şefliklerine bu konularda başvurmalarını ve bizle üretime geçmelerini istiyorum" dedi.

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DHA