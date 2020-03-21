Bakan Pakdemirli: Park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA