Bakan Pakdemirli, Rusya’da su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı kapsamında geldiği St. Petersburg'da su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyet ile birlikte 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın San Petersburg kentinde 2 gün sürecek resmi temasları öncesinde su ürünleri sektör temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

St. Petersburg'daki Deniz Mahsulleri Fuarı'na Türkiye'den büyük firmaların yanı sıra özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar da Tarım ve Orman Bakanlığı organizesinde katılım sağlarken, Bakan Pakdemirli, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Akdeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Su Ürünleri Merkez Birlik Başkanı Faruk Coşkun, il birlik başkanları ve fuara katılım sağlayan firmaların temsilcileri ile Deniz Mahsulleri Fuarı öncesinde değerlendirme yaptı.

Kaynak: İHA