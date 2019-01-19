Bakan Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pivec ile görüştü.

Almanya'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pivec ile Türkiye Büyükelçiliğinde görüştü.

İki ülke arasındaki işbirliği ve tarım politikalarının konuşulduğu görüşmede Bakan Pakdemirli, Türkiye'de yakın zamanda kullanıma başlanacak olan ve büyükbaş hayvanların takibini yapacak elektronik kulak küpesi hakkında da Slovenyalı mevkidaşına bilgi verdi.

Kaynak: İHA